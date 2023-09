L'operazione a sorpresa che ADL aspetta per "guadagnare" 3 milioni

D'altronde l'ex Lipsia da mesi non è più centrale nel progetto tecnico del Napoli

Diego Demme è fuori rosa, è sul mercato e può ancora partire. In Turchia ad esempio la finestra dei trasferimenti è ancora aperta. Il tedesco pesa a bilancio 3,2 milioni guadagnandone 2,5 all'anno. Il suo è il quinto stipendio più alto dopo l'addio eccellente di Lozano che ne guadagnava quasi 5. Per questo il Napoli spera di poterlo cedere quanto prima. D'altronde l'ex Lipsia da mesi non è più centrale nel progetto tecnico del Napoli.