L'unica parata che tutti i tifosi del Napoli ricordano di Gollini

Pierluigi Gollini sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. Appena tre presenze in campionato per l'ex portiere dell'Atalanta. Italiano alla Fiorentina gli ha preferito Terracciano dalla quarta in poi. La curiosità è che l'ultima sfida in Serie A sia proprio quella contro il Napoli. Al Franchi finì 0-0. Gollini fu autore di un grande intervento su tiro di Raspadori. Una parata che tutti ricordano. Senza quell'intervento il Napoli oggi sarebbe a +14 sul Milan a quota 52 punti.