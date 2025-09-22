Foto

La classifica dopo la 4ª giornata: Napoli da solo in vetta a punteggio pieno

La classifica dopo la 4ª giornata: Napoli da solo in vetta a punteggio pieno
Ieri alle 22:46Notizie
di Davide Baratto

Il Napoli batte anche il Pisa e fa quattro su quattro in questo avvio di Serie A: gara vinta 3-2 grazie alle reti di Gilmour, Spinazzola e Lucca (Nzola e Lorran per gli ospiti). Così, la squadra di Antonio Conte va a punteggio pieno, a quota 12, ed è da sola in testa alla classifica; inseguono la Juventus, con 10 punti, e Milan e Roma a quota 9. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la quarta giornata:

Napoli 12 punti (4 partite giocate)
Juventus 10 (4)
Milan 9 (4)
Roma 9 (4)
Atalanta 8 (4)
Cremonese 8 (4)
Como 7 (4)
Cagliari 7 (4)
Udinese 7 (4)
Bologna 6 (4)
Inter 6 (4)
Torino 4 (4)
Sassuolo 3 (4)
Lazio 3 (4)
Hellas Verona 3 (4)
Fiorentina 2 (4)
Genoa 2 (4)
Parma 2 (4)
Pisa 1 (4)
Lecce 1 (4)