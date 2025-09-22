Foto
La classifica dopo la 4ª giornata: Napoli da solo in vetta a punteggio pieno
Il Napoli batte anche il Pisa e fa quattro su quattro in questo avvio di Serie A: gara vinta 3-2 grazie alle reti di Gilmour, Spinazzola e Lucca (Nzola e Lorran per gli ospiti). Così, la squadra di Antonio Conte va a punteggio pieno, a quota 12, ed è da sola in testa alla classifica; inseguono la Juventus, con 10 punti, e Milan e Roma a quota 9. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la quarta giornata:
Napoli 12 punti (4 partite giocate)
Juventus 10 (4)
Milan 9 (4)
Roma 9 (4)
Atalanta 8 (4)
Cremonese 8 (4)
Como 7 (4)
Cagliari 7 (4)
Udinese 7 (4)
Bologna 6 (4)
Inter 6 (4)
Torino 4 (4)
Sassuolo 3 (4)
Lazio 3 (4)
Hellas Verona 3 (4)
Fiorentina 2 (4)
Genoa 2 (4)
Parma 2 (4)
Pisa 1 (4)
Lecce 1 (4)
Pubblicità
Notizie
Copertina Napoli-Pisa, le probabili formazioni: Conte riduce il turnover, restano pochi ballottaggi di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
28 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Milan
|Napoli
In primo piano
Napoli-Pisa 3-2, le pagelle: Spinazzola monstre, che rivincita di Lucca! Bravo Gilmour, Buongiorno solido
Francesco CarboneMcTominay: “Scudetto? Ho ancora la pelle d’oca, sogno di rivincerlo! Sul Man City..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i pagliacci a lezione da KDB, il pugno in faccia da ko, la clamorosa occasione per Conte e l'eroico Politano
Fabio TarantinoDi Lorenzo: "Mi assumo la responsabilità, dispiace aver complicato il ritorno in Champions"
Daniele RodiaRileggi liveManchester City-Napoli 2-0 (Haaland 56', Doku 65'): vince il City con due gioielli di Haaland e Doku
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Massima umiltà, siamo alunni che sfidano i maestri! Meret? Recuperato. Su KDB, McT e Hojlund..."
Francesco CarboneBeukema: “Sto bene, pronto per Manchester! Che emozione il gol a Firenze. Sulla Champions…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scandalo del baby pensionato, la squallida campagna anti-Lucca, la storica frase di Conte e l'oggetto misterioso nella tasca di Buongiorno
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com