Foto La classifica dopo la 4ª giornata: Napoli da solo in vetta a punteggio pieno

Il Napoli batte anche il Pisa e fa quattro su quattro in questo avvio di Serie A: gara vinta 3-2 grazie alle reti di Gilmour, Spinazzola e Lucca (Nzola e Lorran per gli ospiti). Così, la squadra di Antonio Conte va a punteggio pieno, a quota 12, ed è da sola in testa alla classifica; inseguono la Juventus, con 10 punti, e Milan e Roma a quota 9. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la quarta giornata:

Napoli 12 punti (4 partite giocate)

Juventus 10 (4)

Milan 9 (4)

Roma 9 (4)

Atalanta 8 (4)

Cremonese 8 (4)

Como 7 (4)

Cagliari 7 (4)

Udinese 7 (4)

Bologna 6 (4)

Inter 6 (4)

Torino 4 (4)

Sassuolo 3 (4)

Lazio 3 (4)

Hellas Verona 3 (4)

Fiorentina 2 (4)

Genoa 2 (4)

Parma 2 (4)

Pisa 1 (4)

Lecce 1 (4)