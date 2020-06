La finale di Manolas - Out nella notte più attesa: "via dalla Roma per vincere" il primo trofeo

Tuttonapoli.net vi accompagna, ora dopo ora, verso la finale di Coppa Italia. Analizzeremo uno per uno gli azzurri che scenderanno in campo per la decima finale di Coppa Italia della storia azzurra e per provare dunque a conquistarla per la sesta volta (la terza della gestione ADL).

KOSTAS MANOLAS - La sua finale la vivrà dalla panchina, guardando i compagni in campo, dopo essere rientrato da pochi giorni in gruppo in seguito all'infortunio muscolare rimediato all'inizio degli allenamenti collettivi. Un peccato, anche se pure senza scendere in campo per lui avrà un valore importantissimo. "Ho scelto il Napoli perché voglio vincere, possiamo interrompere il dominio della Juventus e portare a casa qualche trofeo", le sue prime parole da giocatore del Napoli dopo aver lasciato la Roma, una piazza importante, dove per anni è stato tra i migliori difensori del campionato ma senza riuscire ad alzare alcun trofeo. Ora può farlo a Napoli, subito, al primo colpo, nonostante una stagione difficile dove per mesi è stato tra i pochi a salvarsi, tenendo a galla una barca in molti momenti totalmente in balia della corrente. Ed anche in questa Coppa Italia c'è molto di suo, ricordando la grandissima prova con la Lazio, guidando quella sera anche il giovane Luperto al suo fianco.

TROFEI VINTI - 2 Campionato greco (Olympiakos 2012-2013, 2013-2014), 2 Coppa di Grecia (AEK 2010-2011, Olympiakos: 2012-2013)