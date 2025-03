La frase di Bonucci su Conte fa sognare i tifosi del Napoli

"45% Napoli, 40% Inter, 15% Atalanta": queste le percentuali scudetto di Leonardo Bonucci nel podcast a La Gazzetta dello Sport a dieci giornate dal termine del campionato. L'ex centrale della Juve conosce benissimo l'allenatore del Napoli. "Fattore Conte decisivo? Sì perché nelle ultime due partite ha cambiato marcia. Come spesso gli capita febbraio è nefasto per Antonio, però poi ingrana e va. Quando vedi il Napoli ti dà l'impressione che non gli fai gol mentre loro un gol prima o poi te lo fanno sempre".

Parole che fanno sognare i tifosi del Napoli nella volata scudetto. D'altronde nessuno meglio di Bonucci conosce Conte. Ed è andata proprio così: febbraio difficile per lui e il Napoli con i 4 pari e il ko con il Como. Poi la rinascita con l'Inter fino alla vittoria convincente di domenica contro la Fiorentina. Secondo Conte, dunque, il Napoli è atteso da un campionato in discesa e anche il calendario lo conferma: oltre al Milan e il Bologna, la squadra azzurra affronterà quasi tutte squadre della parte destra della classifica e comunque tutte già battute nel girone d'andata.