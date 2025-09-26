Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Conte-Allegri, 11 scudetti a San Siro"

"Vlahovic in uscita" è il titolo di apertura presente oggi sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Nonostante la partenza con turbo del serbo in questa stagione la Juventus non ha cambiato idea e proverà a venderlo (possibilmente all'estero) nella sessione invernale di mercato, prima che il contratto dell'attaccante arrivi a scadenza: "La Juve lo rimetterà sul mercato a gennaio - si legge ancora -. Tudor deve valorizzare David e Openda. Già con l'Atalanta il serbo in panchina. Il club punta a cederlo a Chelsea o United".

A trovare spazio di spalla sono invece il big match in programma domenica sera a San Siro tra Milan e Napoli ("11 scudetti a San Siro: Allegri, Conte e il ritorno della sfida tra i vincenti d'Italia") e l'obiettivo risalita dell'Inter, che a Cagliari va a caccia della terza vittoria di fila tra campionato e Champions League per il rilancio in classifica ("Chivu crede nella rimonta. Il ritorno di Lautaro per cercare la svolta in campionato)".