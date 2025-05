Foto Vergogna a Roma: scritta oltraggiosa che offende la memoria di Ciro Esposito

"Il vostro trofeo più bello...il campionato. Il nostro...Esposito ammazzato": è questa la scritta vergognosa apparsa nelle scorse ore sulle mura della città di Roma dopo la vittoria del tricolore del Napoli. Offesa ancora una volta la memoria e il ricordo di Ciro Esposito, tifoso del Napoli ucciso nel 2014 prima della finale dell'Olimpico di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina.

