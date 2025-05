Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Conte, Napoli ci crede. Mercato da 150mln. Adl aspetta il sì"

"Milan, è Allegri" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Pronto a innescarsi un grande giro di panchine tra le big (e non solo) di Serie A. Massimiliano Allegri pronto a tornare in gioco e a tornare al Milan: per lui 3 anni di contratto. Vincenzo Italiano rinnova con il Bologna mentre Raffaele Palladino si dimette e lascia la Fiorentina. Gasperini lascia l'Atalanta e vede la Roma, Conte verso la permanenza al Napoli con un mercato da 150 milioni promesso da De Laurentiis.

L'intervista - "L'Inter è forte dentro e questa Champions sa come giocarsela": parola di Ronaldo. Il Fenomeno, ex attaccante dei nerazzurri, 'gioca' la finale di Champions League contro il PSG e carica l'Inter. Intanto colpo di mercato per l'Inter: preso Luis Henrique dal Marsiglia: andrà al Mondiale per Club.