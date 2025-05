Ufficiale 350mila persone sul lungomare e 170 paesi collegati: i numeri della parata Scudetto

vedi letture

La “Parata dei Campioni” ha concluso i festeggiamenti della Società Sportiva Calcio Napoli iniziati venerdì sera al fischio finale della partita, coinvolgendo oltre 350.000 persone lungo tutto il Lungomare. I due Pullman sono partiti dal Molo Mergellina e sono giunti a Piazza Vittoria, accompagnati dall’entusiasmo e dalla passione dei nostri tifosi, per poi tornare al punto di partenza. Il numero totale di persone coinvolte in città durante i giorni di festeggiamenti ha superato il milione.

Come riporta il club partenopeo, l’evento televisivo è stato prodotto dal Club tramite la collaborazione con NVP e trasmesso in diretta RAI sia in ambito nazionale su RAI 2, con ottimi dati di ascolto, che a livello mondiale grazie a RAI Italia, totalizzando nel corso della trasmissione una media di oltre 70 milioni di telespettatori, con 170 paesi collegati, che hanno potuto festeggiare in ogni angolo del mondo la straordinaria vittoria del Campionato. Sui canali social ufficiali del Club è stata superata la soglia dei 200 milioni di visualizzazioni.