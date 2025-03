Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Inter, corsa al bis per lo scudetto"

Fiducia a scadenza per Thiago Motta, che trema sulla panchina bianconera. Deciderà Juventus-Genoa: "Ultimo avviso", il titolo in prima pagina de La Gazzetta dello Sport. L'amministratore delegato Scanavino e il Managing Director Football Giuntoli chiedono al tecnico italo-brasiliano più dialogo con i giocatori, con il quale si è presentata una netta spaccatura interna.

Intanto in casa Milan si va al setaccio del miglior direttore sportivo possibile da aggiungere al rooster manageriale rossonero dalla prossima stagione. Al momento Igli Tare e Fabio Paratici sono i due nomi in pole, ma nel confronto tra rispettive carriere lo storico ex dirigente della Lazio ha fatto meglio dell'ex Juventus, in attesa di una decisione dai piani alti di via Aldo Rossi a riguardo.

L'Inter invece prepara l'occorrente per annunciare il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, nel pieno della corsa Scudetto e con l'ambizione di trovare una grande fuga verso il tricolore per mettere fuori causa una volta per tutte il Napoli. Nel frattempo Conte si trova a -3 dalla vetta e dai nerazzurri.