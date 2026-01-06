Prima pagina
La Gazzetta dello Sport: "Lautaro-Conte la sfida dei re"
TuttoNapoli.net
"Juve, il caso e Chiesa" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Spazio ai bianconeri attesi quest'oggi dal match in casa del Sassuolo (fischio d'inizio al Mapei Stadium alle ore 20.45). Nel frattempo però tiene banco la questione legata al flop David e al calciomercato con Federico Chiesa pronto a lasciare il Liverpool per tornare in bianconero.
"Lautaro-Conte la sfida dei re" scrive il quotidiano rosa nel suo taglio alto. Riparte il campionato, cresce già l'attesa per lo scontro di domenica prossima tra l'Inter di Chivu e il Napoli di Conte. I nerazzurri intanto dicono addio a Cancelo: accordo con il Barcellona.
Pubblicità
Notizie
Copertina UfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
07 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Hellas Verona
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
Fabio TarantinoTuttonapoliTop10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay!
Pierpaolo MatroneHojlund: "Ho voluto solo il Napoli! Mi ispiro a Lukaku e CR7. Conte? Incredibile. Sul futuro..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com