Prima pagina La Gazzetta dello Sport titola: "L'Inter sogna. Napoli stop"

"L'Inter sogna". La Gazzetta dello Sport apre la sua prima pagina con un titolo dedicato ai nerazzurri, in campo questa sera all'Allianz Arena di Monaco per sfidare il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale di Champions League, con calcio d'inizio fissato alle ore 21. Ieri il tecnico Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa facendo anche il punto sull'infermeria: ancora assenti i tre infortunati Dumfries, Zielinski e Taremi. Il grande dubbio è legato alle condizioni non ottimali di Dimarco che potrebbe lasciare il possesso della corsia di sinistra a Carlos Augusto. "Contro il Bayern per l'impresa, Inzaghi alza la voce: 'Noi forti anche col budget ridotto'", prosegue la rosea nel suo titolo.

Nel taglio alto spicca invece il titolo "Napoli stop" dopo l'1-1 del Dall'Ara contro il Bologna che lascia gli azzurri a tre punti di distanza dall'Inter capolista: "Apre Anguissa, capolavoro di Ndoye. I campioni d'Italia sono ancora a +3".