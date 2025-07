Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Tutti pazzi per De Bruyne. Osimhen si ammala"

"L'oro del Milan" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi soffermandosi sul nuovo ingaggio del Milan, ovvero Luka Modric. Il centrocampista croato ieri ha sostenuto le visite mediche e ha messo la firma sul contratto con i rossoneri: ha sottoscritto con il Club un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento per un anno fino al 30 giugno 2027. Ha scelto il numero 14. "Ho scelto un grande club. Sono venuto qui per vincere. I tifosi saranno orgogliosi" le sue parole.

La conferma - La Juventus accelera per riportare Francisco Conceiçao a Torino. L'esterno offensivo portoghese, protagonista nella passata stagione in prestito proprio con la maglia bianconera, è sempre più vicino a un ritorno stabile sotto la Mole. L’operazione si aggira attorno ai 25 milioni di euro più bonus, cifra che la Juve è pronta a investire per assicurarsi a titolo definitivo le prestazioni del classe 2002 con il giocatore che rinuncia a 3 milioni.

In basso sul Napoli si legge: "Tutti pazzi per De Bruyne. Osimhen si ammala", con riferimento al certificato medico presentato.