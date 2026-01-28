Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Tutto in una notte. Il Napoli deve vincere"

"Tutto in una coppa" è il titolo di apertura scelto oggi dalla prima pagina de La Gazzetta dello Sport per proiettarsi all'ultima giornata della League Phase di Champions League, decisiva per definire il tabellone degli ottavi di finale e dei playoff: "Champions, una notte da cuori forti. Diciotto gare insieme per i verdetti. Le quattro italiane hanno un obiettivo da seguire tra sogno degli ottavi diretti e l'ingresso ai playoff".

Saranno quattro le squadre di Serie A impegnate questa sera in giro per l'Europa. L'Inter va a Dortmund per sfidare il BVB, la Juventus se la vedrà in trasferta contro il Monaco mentre Atalanta e Napoli sfideranno Union Siant-Gilloise e Chelsea: "Inter, Thuram guida l'attacco a Dortmund. Juve, a Montecarlo con Koop e Openda. Atalanta, CDK all'assalto del Saint-Gilloise. Napoli col Chelsea obbligato a vincere" prosegue la rosea in una prima pagina dedicata interamente alla Champions League.