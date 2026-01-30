Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Vergara fa sperare Gattuso"

Un infortunio con relativa operazione alla caviglia ha mandato fuori causa l'esterno olandese per due mesi ormai, ma ormai i tempi di rientro sono maturi. "Arriva Dumfries", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport stamane: più vicino il rientro di Denzel, che ha lasciato una vera e propria voragine sul binario destro. Mettendo in evidenza tutti i limiti di Luis Henrique. Stop alla trattativa per Diaby dall'Al Ittihad, mentre il ritorno di Ivan Perisic in nerazzurro si allontana.

"La Roma è agli ottavi. Playoff per il Bologna". Sono stati questi i verdetti finali dell'Europa League per le due italiane coinvolte: Gasperini ha pareggiato in 10 contro 11 (espulsione di Mancini) con il Panathinaikos (1-1), Italiano invece ha travolto il Maccabi con tre gol. "Vergara fa sperare Gattuso" si legge in alto.