"Tre minuti e caccialo via": Mammucari e la battuta su Peppe Iodice che fa discutere

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Durante la puntata di Domenica In del 15 marzo è andato in scena uno dei momenti più imbarazzanti della stagione televisiva. Il comico napoletano Peppe Iodice era stato invitato in studio per presentare il suo primo film, Mi batte il corazon, in uscita nelle sale il 19 marzo. L’intervento, però, è stato bruscamente interrotto da Teo Mammucari, che si è presentato con un'ironia di dubbio gusto.

Ancora prima che l’intervista entrasse nel vivo, Mammucari ha preso la parola rivolgendosi direttamente a Mara Venier, liquidando il film con giudizi molto duri. «Abbiamo ospiti più importanti. Tre minuti e caccialo via. Ho visto il film: è imbarazzante, non fa ridere», ha detto in studio. Poi ha insistito: «Tre minuti e poi caccialo via. Dai Mara, due domande e lo mandiamo via, abbiamo cose più importanti».

L’uscita ha lasciato Peppe Iodice visibilmente spiazzato. Il comico napoletano, colto di sorpresa dalle parole del collega, ha reagito incredulo chiedendo: «Ma stai scherzando?». Da capire quanto ci fosse di concordato tra gli attori, ma la gag non è sicuramente riuscita.