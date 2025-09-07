La Georgia travolge la Bulgaria e agguanta Spagna e Turchia: in gol anche Kvara

vedi letture

Termina 3-0 in favore della Georgia la sfida contro la Bulgaria del Gruppo E, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Al Boris Paichadze National Stadium di Tblisi, i padroni di casa sono guidati dal capitano ed ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia in attacco, che segna il gol di apertura alla mezzora del primo tempo, prima delle reti di Gagnidze (44') e Mikautadze (65') a fissare il risultato. Titolare il centrale dell'Udinese Goglichidze, per lui 90 minuti in campo. Di seguito le formazioni di partenza di Georgia-Bulgaria.

Georgia (4-3-3): Mamardashvili; Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Azarov; Gagnidze, Kochkorashvili;, Davitashvili; Mikautadze, Kvaratskhelia.

Bulgaria (4-2-3-1): Vutsov; Nedyalkov, Bozhinov, Dimitrov, Minkov; Tesnov, Kraev; M. Petkov; Milanov (C), Kirilov; Nikolov.

La classifica del Gruppo E:

Spagna 3

Turchia 3

Georgia 3*

Bulgaria 0*

* una gara in più