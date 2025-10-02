La Rai licenzia Varriale! C&F: risolto il contratto per giusta causa

Svolta nel caso che riguarda il noto giornalista sportivo Enrico Varriale. La Rai ha deciso di risolvere il suo contratto per giusta causa. Come riportato da Calcio e Finanza, la comunicazione è arrivata ieri, tramite una mail inviata al CdR di RaiSport dal direttore Paolo Petrecca e poi inoltrata al resto della redazione sportiva. Varriale, figura storica del giornalismo sportivo, aveva iniziato la sua carriera in Rai nel 1986, prima nella sede di Napoli e poi, dal 1989, a Roma, dove divenne inviato di punta de Il processo del lunedì. Dopo aver ricoperto il ruolo di vicedirettore di Rai Sport da gennaio 2019, dal settembre dello stesso anno aveva assunto la conduzione di 90º minuto, lasciata poi a Marco Lollobrigida dopo gli Europei 2021.

La decisione della Rai arriva in seguito alle note vicende giudiziarie che hanno coinvolto il giornalista. Nel settembre 2021 Varriale era stato indagato per stalking e lesioni nei confronti dell'ex compagna, con il Tribunale di Roma che aveva disposto il divieto di avvicinamento. Il processo di primo grado, avviato nel gennaio 2022, si era concluso con una condanna a dieci mesi per stalking e lesioni. Oltre a ciò, Varriale è tuttora a processo per le stesse accuse (stalking e lesioni) anche in un'altra vertenza, denunciato da una seconda donna con la quale aveva avuto una successiva relazione. Questi gravi fatti hanno portato alla drastica decisione dell'azienda di Viale Mazzini.