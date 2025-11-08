La prima della Gazzetta dello Sport: "Derby ti voglio"

Prima pagina

"Derby ti voglio" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Juventus contro Toro alle ore 18, chi vince vola. Spalletti e Baroni (in tribuna) caricano Dusan Vlahovic e Giovanni Simeone per far loro il derby. Tra Vlasic e Yildiz derby a colpi di classe. Cabrini e Grazini: "Da brividi".

Caccia alla vetta - Alle 20.45 il Milan a Parma cerca l'aggancio alla vetta della classifica. Allegri punta ancora su Luka Modric, pronto alla sua 11esima gara su 11 giornate di Serie A da titolare. Il tecnico rossonero in attacco è pronto a confermare la coppia formata da Nkunku e Leao.