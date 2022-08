La prima startup che combina fantacalcio e matematica è tutta italiana: arriva il Fantalgoritmo

Sicuramente, qualcuno di voi nelle scorse stagioni fantacalcistiche avrà pronunciato una frase del tipo “Hamsik? Arriva dal Brescia, non lo compro al Fantacalcio!” “Lavezzi? Neanche come sesto attaccante, sembra caffè di sottomarca. Punterei invece su Hoffer, lo strapago ma questo giovane austriaco è fortissimo”. “Mertens? Questo dopo sei mesi se ne va, cosa lo compro a fare?”. Ecco, da oggi esiste qualcuno (anzi un qualcosa) che ti impedirà di fare questi errori.

Direttamente dagli studi di due ragazzi italiani, con la passione dei numeri e del fantacalcio, arriva il Fantalgoritmo, un metodo scientifico al servizio di tutti i fantallenatori. Giovanni, uno dei due founders, racconta: “Ero stanco di farmi prendere in giro dai miei amici, così ho iniziato a studiare numeri e statistiche, e sono arrivato a una conclusione: il fantacalcio non è solo fortuna. Abbiamo sviluppato così il Fantalgoritmo, lo abbiamo testato e abbiamo cominciato a raccogliere i primi risultati… e i primi premi!”.

Il Fantalgoritmo, infatti, è un programma che funziona per tutta la stagione fantacalcistica e aiuta i fantallenatori sia durante l’asta che durante tutto l’anno. Nella fase di asta, l’algoritmo calcola i prezzi di ogni giocatore in base a partecipanti, slot liberi e crediti disponibili, indicando i tetti massima di spesa per aver la migliore squadra possibile. Durante l’anno, invece, il Fantalgoritmo indica giornata per giornata quali sono i giocatori con la maggiore probabilità di fare un punteggio alto.

E se il Napoli è alla ricerca di giocatori per fare il definitivo salto di qualità, il Fantalgoritmo è pronto a calcolare il giusto prezzo dei calciatori per la fantastagione 2022-23. Credi che sia la stagione della consacrazione di Lozano? Non strapagarlo! Affidati al Fantalgoritmo e gestisci bene il tuo budget.

E, ancora una volta, sono i numeri a parlare: gli allenatori che si sono avvalsi del Fantalgoritmo hanno centrato nel 76% dei casi i primi 3 posti nelle loro leghe e hanno ottenuto più del 50% delle vittorie nel campionato. Numeri da capogiro, che il team di Fantalgoritmo punta ad incrementare stagione dopo stagione. “Dopo un anno di rodaggio - spiega Mariano, co-founder di Fantalgoritmo - siamo pronti a confermarci e a migliorare i nostri numeri. L’obiettivo è quello di diventare sempre più omnichannel, costruire una community di fantallenatori solida e ambiziosa e, ovviamente, puntare sempre più in alto”. Continua Giovanni: “La nostra sfida quotidiana è quella di avvicinarci sempre di più ai fantallenatori e alle fantallenatrici di tutta Italia. Cerchiamo di entrare nelle loro teste, chiedendoci di cosa avrebbero bisogno e di come, grazie alla matematica, possiamo aiutarli.

Ed è soprattutto nel rush finale di questa stagione che le precise analisi del Fantalgoritmo si sono dimostrate fondamentali. Da metà campionato in poi, ad esempio, il Fantalgoritmo ha segnalato Rafael Leao come uomo decisivo per la stagione del Milan. O ancora: Bonazzoli, bomber della Salernitana che negli ultimi tempi era apparentemente scomparso dai radar, è stato spesso uomo di interesse per i dati matematici.

Avete anche voi dei compagni di fantalega ai quali piace rilanciare ogni singolo giocatore? Allora Fantalgoritmo potrebbe essere il giusto rimedio. Non cascare nel tranello “Eh, di Lorenzo va pagato almeno 40 perché le gioca tutte e ogni tanto la mette” oppure “L’erede di Insigne? Sicuramente Elmas, se va via a meno di 60 è regalato”, ci sono i numeri del Fantalgoritmo a indicarti la giusta strategia.

E in attesa che il mercato del Napoli e delle altre big di Serie A si infiammi, non resta altro che pianificare la prossima stagione fantacalcistica. Questa volta, con una mano in più.

