La protesta social aumenta: #OutLete arriva 1° in tendenze Twitter, inondati anche i profili Sscn e Lete

Vi abbiamo raccontato questa mattina delle proteste dei tifosi del Napoli, dopo che le immagini delle nuove maglie sono circolate sl web e sui social. Non ci sarà la toppa rossa (come da regolamento, quest'anno), ma a sorpresa la scritta Lete dovrebbe restare in rosso, sposandosi male con gli altri colori (a differenza di Msc, diventata bianca) per una scelta che ha poco senso anche perché lo stesso sponsor sembra più visibile in bianco che in rosso.

I tifosi del Napoli vogliono farsi sentire e nelle ultime ore la "reazione" social non s'è placata, anzi: l'hastag #OutLete (ma imperversa anche #BoicottaLete) è incredibilmente primo in tendenza Italia su Twitter con migliaia di messaggi, ma anche sui profili social del club e dello sponsor, su Instagram, Facebook e Twitter, si leggono centinaia di commenti di protesta per un rosso che finisce per rovinare la maglia ed una situazione che non capita per quasi nessun altro club. "Una sciagura", "non ne possiamo più, rovinata un'altra maglia", "che vi costava farla bianca, che si legge anche meglio?" e "l'unico sponsor che non si adegua al colore della maglia", sono i messaggi ricorrenti dei tifosi azzurri, ma non manca qualcuno che spera in un dietrofront: "Siete ancora in tempo per cambiare!". Al momento però non sembrano esserci reazioni ufficiali.