La rivelazione di Garcia su Raspadori che ha sorpreso (quasi) tutti

Intervenuto in conferenza stampa Rudi Garcia ha detto di non aver visto la gara dell'Italia contro l'Ucraina e quindi non ha seguito la prova per 72' in campo di Raspadori schierato da Spalletti come punta. Una frase che ha spiazzato tutti dato che si trattava di una partita importante con due azzurri in campo.

Inoltre Garcia ha spiegato che vede Raspadori come jolly e anche come punta ma che essendoci Osimhen preferisce dargli spazio altrove. L'alternativa sarebbe infatti la panchina dietro Osi e anche Simeone.