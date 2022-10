La Roma teme Kvaratskhelia: "Sta impressionando tutti, straordinari a sinistra per noi" 

Sul proprio sito ufficiale la Roma presenta il Napoli e focalizza l'attenzione su Kvaratskhelia che, si legge, "è senza dubbio il giocatore più sorprendente"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sul proprio sito ufficiale la Roma presenta il Napoli e focalizza l'attenzione su Kvaratskhelia che, si legge, "è senza dubbio il giocatore più sorprendente tra i nuovi arrivati in Serie A".

Testualmente si legge: "Il georgiano sta impressionando per le abilità balistiche, per la capacità di saltare gli avversari (15 dribbling riusciti, meno solo di Deulofeu tra gli attaccanti) e per lo strapotere nel trainare la manovra fino agli ultimi metri.

I numeri parlano per lui: intanto il ventunenne di Tblisi ha preso parte a 13 marcature in 14 partite in questa stagione con il Napoli in tutte le competizioni (sette reti e sei assist), più di qualsiasi altro calciatore di Serie A nel 2022/23.

Inoltre, il giovane Kvaratskhelia ha firmato cinque gol finora in campionato e può diventare il secondo giocatore del club negli ultimi 60 anni a realizzarne più di cinque in una singola stagione del massimo torneo prima di compiere 22 anni dopo un certo Marek Hamsik. A sinistra, i giallorossi dovranno quindi fare gli straordinari".