La sblocca Beukema! L'olandese svetta di testa su corner e porta avanti gli azzurri!TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:21Notizie
di Antonio Noto

Al 18' il Napoli passa in vantaggio dagli sviluppi di un calcio d'angolo con Sam Beukema! Gutierrez mette in mezzo il pallone sulla punizione arrivata da una ingenuità di Scalvini, Beukema anticipa tutti e buca la porta di Carnsecchi.

