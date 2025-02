La sblocca McTominay! Lo scozzese sale in cielo e firma l'1-0 di testa!

vedi letture

Al 37' il Napoli passa in vantaggio con Scott McTominay! Su azione da calcio d'angolo lo scozzese con un imperioso colpo di testa schiaccia la palla in rete per l'1-0 degli azzurri!

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).