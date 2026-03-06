La sblocca subito Alisson! Magia del brasiliano e 1-0 Napoli!

Oggi alle 20:55Notizie
di Antonio Noto

Il Napoli passa in vantaggio al 7' con Alisson Santos! Spinazzola va dal numero 27 azzurro che si porta la sfera sul destro e calcia verso il primo palo, dove si distende senza riuscire a deviare Paleari.

