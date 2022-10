La sblocca subito Lozano! Azione da PlayStation: è 1-0 Napoli!

Il Napoli passa subito in vantaggio al 4' con Lozano!

Il Napoli passa subito in vantaggio al 4' con Lozano! Un'azione bellissima, tutta sull'asse Zielinski-Lozano. Dal polacco al messicano, poi la sgasata interna del Chucky e l'uno-due finale, in verticale, strepitoso: Lozano in area stacca di testa, prende tutti sul tempo, portiere compreso, e incorna subito l'1-0!