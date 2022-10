La sblocca subito Osimhen! Da due passi Victor non sbaglia!

Al 4' Napoli subito in vantaggio al Maradona Victor Osimhen!

Al 4' Napoli subito in vantaggio al Maradona Victor Osimhen! Lancio di Kim per Di Lorenzo, Rogerio non chiude e pallone spedito in mezzo dal capitano azzurro per la spizzata di testa di Kvaratskhelia verso il secondo palo dove è appostato il nigeriano che la mette a terra e poi scaglia in rete.