La serenità di Garcia: oggi attende Osimhen e niente fretta per il sostituto di Kim

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

“E’ sotto contratto, arriva domani con tutti gli altri. Quando ho incontrato De Laurentiis ci siamo trovati sull'ambizione: lui è molto ambizioso e non vuole fermarsi. Avremo una squadra di qualità". Così ieri il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, dopo il terzo giorno di allenamenti a Dimaro-Folgarida rispondendo direttamente alle domande dei tifosi sul futuro di Osimhen in un evento al fianco di Juan Jesus e Gollini. Ancora qualche giorno ed il tecnico potrà finalmente lavorare con l'organico quasi al completo: oggi infatti è previsto l'arrivo del nigeriano (che potrebbe poi essere seguito dal suo rappresentante per un dentro o fuori sul rinnovo del contratto) ma anche quelli di Kvaratskhelia, Raspadori, Di Lorenzo, Elmas e Zielinski mentre già ieri c'è stata la super-accoglienza per il Cholito Simeone. Arrivi importanti per poter dare finalmente anche un'accelerata al lavoro quotidiano - tattico, non soltanto fisico - nel primo dei due ritiri estivi.

In attesa del sostituto di Kim

"Come difensori centrali abbiamo Juan Jesus, Rrahmani e Ostigard che sono ottimi giocatori. Questi li abbiamo in casa e non si muovono. Poi se possiamo trovare un quarto che abbia qualità da titolare, ben venga, altrimenti ne ho già tre", la risposta di Rudi Garcia in merito al sostituto di Kim, ormai da giorni in attesa dell'annuncio del Bayern Monaco. Un'uscita di grande serenità da parte del tecnico del Napoli, consapevole della volontà della società di sostituirlo al meglio ma anche della qualità dell'organico.

L'indizio sul sostituto di Ndombele

"L'ho conosciuto da avversario, è un ottimo giocatore ma non c'è e troveremo un sostituto. Chi è a Napoli deve saper giocare a pallone, ma vorrei un calciatore di fisicità per aiutare in questo Anguissa", lo spunto fornita dal tecnico del Napoli che con Anguissa ha un rapporto speciale. Ieri il primo abbraccio tra i due all'arrivo del centrocampista in ritiro, ma Garcia è consapevole della necessità di un'alternativa all'altezza e che la Coppa d'Africa gli toglierà uno dei pilastri della squadra e dello spogliatoio.