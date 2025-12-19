Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli in finale: ci va Conte"

vedi letture

"Ci va Conte". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sulla semifinale di Supercoppa Italiana conquistata dal Napoli. Gli azzurri infatti nel primo match dell'edizione 2025 sono riusciti ad avere la meglio sul Milan, beffato dalle reti di Neres e Hojlund. Una partita perfetta quella disputata dai campioni d'Italia, sempre in controllo della gara e capaci di siglare una rete per tempo.

In primo piano c'è anche l'altra semifinale di Supercoppa Italiana, da cui uscirà il nome dell'avversaria del Napoli in finale. Sulla strada degli azzurri ora ci sarà una tra Inter e Bologna, che si affronteranno questa sera alle 20 con l'obiettivo di raggiungere gli azzurri. L'Inter insegue un trofeo che manca dal 2023 mentre il Bologna è una new entry, visto che non ha mai preso parte al torneo.