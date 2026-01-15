La Supercoppa rimane esposta allo store in Piazza San Domenico: ecco fino a quando
Il trofeo della Supercoppa Italiana rimane esposto nell'official store in Piazza San Domenico. Di seguito il comunicato del club azzurro: "L’entusiasmo e la partecipazione dei tifosi hanno accompagnato in queste settimane l’esposizione della Supercoppa presso il nostro Official Store di Piazza San Domenico. Alla luce dell’elevato interesse registrato, il Club ha deciso di mantenere il trofeo esposto fino alla fine di gennaio, consentendo a un numero ancora maggiore di appassionati di poterlo ammirare da vicino.
La visita alla Supercoppa sarà possibile tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Il punto vendita osserverà i consueti orari di apertura. Vi aspettiamo per continuare a condividere, nel cuore della città, il successo conquistato a Riad".
