La Superlega non è morta? Agnelli a pranzo con Florentino Perez e Laporta

A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.

TuttoNapoli.net

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è rimasto a Las Vegas per la tournée e lì ha pranzato con Florentino Perez e Joan Laporta, rispettivamente numeri uno di Real Madrid e Barcellona, due squadre che si affronteranno questa sera nello stesso stadio nel quale ha giocato la Signora. I tre club in questione, chiaramente, sono quelli che più di tutti hanno spinto per la Superlega. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.