La Top 5 dei calciatori con più presenze nella storia del Napoli

Il Napoli può vantare ormai una lunghissima storia, con alcuni trofei e, soprattutto, tanti grandi calciatori che hanno vestito la casacca azzurra. Tra questi, ovviamente, alcuni sono riusciti a lasciare il segno più di altri, sia per contenuti calcistici che per militanza. Nel cuore dei tifosi sono rimasti soprattutto i giocatori che hanno avuto modo di indossare per più tempo la maglia del Napoli.

Ecco, di conseguenza, la Top 5 dei giocatori con più presenze - per adesso - con la divisa della squadra partenopea, tenendo conto di tutte le competizioni.



5) Dries Mertens – 397 presenze in 9 stagioni

Al quinto posto troviamo Dries Mertens, attaccante belga attualmente al Galatasaray, arrivato al Napoli nel 2013 dal PSV Eindhoven. Durante le sue nove stagioni con il club partenopeo, Mertens ha collezionato 397 presenze ufficiali. Oltre al numero significativo di apparizioni, il belga detiene ancora oggi anche il record di miglior marcatore nella storia del Napoli, con 148 gol segnati in competizioni ufficiali.



4) Lorenzo Insigne – 434 presenze in 11 stagioni

Prima del belga troviamo Lorenzo Insigne, nato a Frattamaggiore, un prodotto del vivaio del Napoli. Dopo alcune esperienze in prestito l’ex Campione d’Europa con la Nazionale italiana è rientrato stabilmente in squadra nella stagione 2012/2013, per poi rimanere tanti anni in azzurro. Nel corso delle sue undici stagioni con il club, Insigne ha totalizzato 434 presenze ufficiali. Insigne è anche tra i migliori marcatori del Napoli, con 122 gol all'attivo.

Antonio Juliano, riconosciuta bandiera del club per anni, ha infatti dedicato gran parte della sua carriera al Napoli, militando nel club dal 1962 al 1978. In queste 17 stagioni, Juliano ha accumulato 505 presenze ufficiali. Juliano ha ricoperto anche il ruolo di capitano, guidando la squadra in numerose competizioni nazionali e internazionali.Parlando di ex capitani azzurri non si può non citare Giuseppe Bruscolotti, difensore originario di Sassano, che ha vestito la maglia del Napoli dal 1972 al 1988. In 16 stagioni ha totalizzato 511 presenze ufficiali. Conosciuto per la sua solidità difensiva, Bruscolotti ha contribuito in modo significativo alle prestazioni della squadra durante gli anni '70 e '80.Al primo posto troviamo infine Marek Hamšík, centrocampista slovacco di grande fama arrivato al Napoli nel 2007 dal Brescia. Nel corso delle sue 12 stagioni con il club, lo slovacco ha raggiunto il record di 520 presenze ufficiali. Oltre al primato di presenze, Hamšík è anche il terzo miglior marcatore nella storia del Napoli, con 121 gol segnati.