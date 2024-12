Suslov incorona Hamsik: "In Slovacchia è il nostro re. Difficile avere una carriera così"

Tomas Suslov, centrocampista dell'Hellas Verona e della nazionale slovacca, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Serie A. Tra i temi trattati, il classe 2002 ha speso delle parole anche per Marek Hamsik, ex capitano del Napoli e della Slovacchia di cui è diventato un simbolo. Queste le sue dichiarazioni: "Avere una carriera come la sua è difficile e io sono solo all'inizio, oltre ad avere ruoli un po' diversi. Non voglio essere paragonato a Marek perché lui è il nostro re in Slovacchia".

