Ladri nella villa di Arnautovic: c'è pure un ferito, ma il colpo non è andato a segno

Tensione nella tarda serata di sabato a Cantù, dove è stato tentato un furto nella villa del calciatore Marko Arnautović. L’attaccante, che ha recentemente concluso la stagione con l’Inter, non si trovava in Italia al momento dell’assalto. Secondo le prime informazioni riferite dal Corriere della Sera, il colpo non sarebbe andato a segno. L’episodio è avvenuto dopo le 23: due uomini, parzialmente travisati, si sarebbero introdotti dal retro della proprietà e avrebbero aggredito le due guardie di sicurezza presenti.

Uno dei vigilantes, di origine egiziana, è stato colpito con violenza a una spalla con un bastone, riportando ferite serie. All’interno della villa erano presenti due custodi, un uomo e una donna di origine filippina, che si sono barricati in casa e hanno chiamato immediatamente i carabinieri. I malviventi, messi in fuga dall’allarme e dall’intervento delle forze dell’ordine, non sono riusciti ad accedere alla residenza. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Cantù per avviare i rilievi e raccogliere testimonianze, oltre a un’ambulanza per prestare soccorso al vigilante ferito. Arnautović, escluso dalla tournée dell’Inter per il Mondiale per Club, non era presente in loco.