Garnacho minaccia il Man United: si rifiuta di giocare se salta il passaggio al Chelsea

Alejandro Garnacho, obiettivo di mercato del Napoli a gennaio, è finito al centro delle polemiche dopo la diffusione di una foto che lo ritrae con una sigaretta elettronica in mano durante una visita dal suo tatuatore. L’episodio, unito ai rapporti complicati con l’allenatore Ruben Amorim, ha contribuito ad allontanarlo sempre di più dal Manchester United. Reduce da una stagione difficile, l’ala sinistra argentina classe 2004 è ormai considerata ai margini della squadra, insieme ad altri elementi come Sancho, Antony e Malacia, mentre Marcus Rashford ha già trovato spazio altrove. Secondo il Daily Mail, Garnacho avrebbe espresso più volte il suo malcontento per la situazione, ma Amorim non ha intenzione di ricucire i rapporti. La società, in linea con questa posizione, gli avrebbe suggerito di trovarsi una nuova squadra, cosa che coincide con il desiderio del giocatore, che già dall’inizio dell’estate aveva manifestato la volontà di cambiare aria. In particolare, il Chelsea sarebbe la destinazione preferita, con il club londinese che ha mostrato un forte interesse.

Inizialmente, lo United aveva fissato il prezzo del trasferimento a circa 80,5 milioni di euro, ma la pressione dell’argentino e la volontà di concludere in tempi brevi hanno portato a un abbassamento della richiesta a 57,5 milioni. Garnacho sembra deciso a raggiungere i Blues e, pur di forzare la mano, sarebbe disposto a restare in panchina percependo comunque lo stipendio attuale se non dovesse concretizzarsi la cessione. La situazione ha creato un clima teso a Old Trafford, con la sensazione diffusa che la separazione sia ormai inevitabile. Secondo The Guardian, l’argentino avrebbe già trovato un accordo personale con il Chelsea: l’ultimo ostacolo resta l’intesa tra le due società per la cifra definitiva del trasferimento.