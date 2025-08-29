Lang va in nazionale! Koeman lo inserisce tra i convocati dell'Olanda
Debutto in nazionale per Sem Steijn e Robin Roefs. Il CT dei Paesi Bassi, Ronald Koeman, ha incluso i due giocatori nella rosa per i prossimi due match di qualificazione al Mondiale: gli Oranje affronteranno la Polonia in casa il 4 settembre e si recheranno in Lituania il 7 settembre.
La principale incognita riguardava la disponibilità di Memphis Depay, mentre sarà assente Jeremie Frimpong, neoacquisto del Liverpool, fermo da settimane per un problema alla coscia. Steijn raccoglie finalmente la sua prima convocazione: autore di due stagioni prolifiche in Eredivisie, il centrocampista completa un percorso atteso a lungo.
L'elenco completo:
Portieri: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland)
Difensori: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Denzel Dumfries (Inter), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Inter), Matthijs de Ligt (Manchester United)
Centrocampisti: Frenkie de Jong (Barcellona), Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (Manchester City), Jerdy Schouten (PSV), Teun Koopmeiners (Juventus), Sem Steijn (Feyenoord), Quinten Timber (Feyenoord)
Attaccanti: Memphis Depay (Corinthians), Wout Weghorst (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (Aston Villa), Xavi Simons (RB Lipsia), Noa Lang (Napoli)
