Lazio-Napoli, l’Olimpico sarà gremito: il dato sui biglietti venduti

Poco meno di 48 ore e il Napoli sarà di scena a Roma contro la Lazio all’Olimpico per la prima gara del 2026 contro la squadra di Maurizio Sarri. Un big match che avrà una cornice di pubblico degna di nota. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport al momento sono 11.500 i biglietti venduti per il match che, sommati ai 29.918 abbonati, arrivano a quota 41.000 spettatori nonostante il divieto per i tifosi ospiti non residenti nel Lazio. Si preannuncia, dunque, un impianto gremito per la sfida delle 12:30.