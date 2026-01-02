Lazio-Napoli, l’Olimpico sarà gremito: il dato sui biglietti venduti
Poco meno di 48 ore e il Napoli sarà di scena a Roma contro la Lazio all’Olimpico per la prima gara del 2026 contro la squadra di Maurizio Sarri. Un big match che avrà una cornice di pubblico degna di nota. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport al momento sono 11.500 i biglietti venduti per il match che, sommati ai 29.918 abbonati, arrivano a quota 41.000 spettatori nonostante il divieto per i tifosi ospiti non residenti nel Lazio. Si preannuncia, dunque, un impianto gremito per la sfida delle 12:30.
04 gen 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lazio
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
