Le pagelle del Pampa: McTominay indiscusso migliore in campo! 8 per lo scozzese

vedi letture

L'ex attaccante azzurro Roberto 'Pampa' Sosa, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni', ha stilato le sue pagelle per Napoli-Torino 2-0. McTominay, autore della doppietta decisiva, è l'indiscusso migliore in campo. Prestazione da 8 per lo scozzese. 7 invece per Lobotka, che tiene il controllo del centrocampo. Tutti sopra la sufficienza gli altri azzurri. 6,5 per Antonio Conte che è costretto ai cambi di Anguissa e Buongiorno per l'infortunio di questi nella ripresa. Di seguito tutte le pagelle