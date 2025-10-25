Foto Le pagelle del Pampa: Neres, McT e Anguissa da urlo! Conte da 7, a Juan Jesus 7,5

vedi letture

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' ha dato le sue pagelle per Napoli-Inter 3-1. I migliori in campo sono Anguissa, McTominay e David Neres a cui va un 8, benissimo anche Juan Jesus con 7,5 così come Conte, Di Lorenzo e Spinazzola con un 7 in pagella.