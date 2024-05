Le pagelle del Pampa: “Pioggia di 3! Come può giocare ancora Anguissa?"

Ecco le pagelle del Pampa Sosa per la partita del Napoli contro il Bologna, terminata sul risultato di 0-2 per i felsinei con le reti di Ndoye e Posch

Ecco le pagelle del Pampa Sosa per la partita del Napoli contro il Bologna, terminata sul risultato di 0-2 per i felsinei con le reti di Ndoye e Posch, nel corso della Partita dei campioni su Tele A. L'ex calciatore azzurro non fa sconti, queste le sue parole:

“Siamo ormai all’incredibile. Ma già sappiamo che giocheranno la stessa sempre i soliti. Meret non mi sembra da criticare più di tanto, non c’entra più di tanto. Ngonge è entrato bene, ma deve giocare titolare la prossima anche per dare un segnale. Non capisco Anguissa, forse ha fatto una sola partita buona con la Roma negli ultimi mesi, come fa a giocare ancora? Kvara poi è bloccato, non riusciva a superare Posch”.

