Le probabili formazioni di Milan-Napoli: riecco Kvara e Politano, Fonseca senza 4 titolari

Il Napoli di Antonio Conte affronterà in trasferta il Milan di Paulo Fonseca: un'altra grande prova, dopo quella con la Juve, che dà inizio al ciclo di scontri diretti. Gli azzurri avranno la possibilità di mantenere il buon vantaggio di punti su Juventus e Inter e di staccare una diretta concorrente per la Champions League. Davanti a sè i partenopei troveranno il Milan che sta ha riposato questo weekend a causa del rinvio del match con il Bologna: la squadra di Fonseca approfitterà del supporto del proprio pubblico, davanti al quale non ha ancora perso in questo campionato.

Statistiche - Il Napoli ha la possibilità di trovare la quinta vittoria consecutiva in Serie A: non accade dalla stagione 2022/23 (11 successi di fila in quel caso). Il Milan ha vinto gli ultimi due incroci a San Siro col Napoli: entrambi per 1-0. I rossoneri sono ancora imbattuti a San Siro in questa Serie A: con tre successi e un pareggio, hanno uno score di 10-2 tra le mura amiche. Da settembre 2024, i partenopei hanno subito un solo gol in Serie A: nei top 5 campionati europei nessuna squadra ha fatto meglio. L'ultima vittoria del Napoli in trasferta contro il Milan risale all'anno dello scudetto: 2-1 con gol di Politano e Simeone. Romelu Lukaku ha contribuito a 99 gol nella sua carriera in Serie A (73 gol e 26 assist): con una partecipazione nella prossima gara, arriverebbe a quota 100.

Le ultime sul Napoli

Dopo le rotazioni contro il Lecce, Antonio Conte si affiderà ai suoi titolarissimi per la gara di San Siro, escluso Lobotka che è ancora infortunato. Dunque Meret tra i pali, in difesa Rrahmani e Buongiorno in mezzo con capitan Di Lorenzo e Olivera ai lati. Conferma per Gilmour in cabina di regia, coadiuvato da Anguissa e McTominay. Ritornano dal primo minuto anche Politano e Kvaratskhelia, completa il tridente offensivo Lukaku.

Le ultime sul Milan

A causa del rinvio del match contro il Bologna, Theo Hernandez e Reijnders dovranno scontare la squalifica in questa gara, in più Fonseca dovrà fare a meno degli infortunati Gabbia, Florenzi, Bennacer, Abraham e Jovic. Nel suo 4-3-3 in porta Maignan, in difesa a destra Emerson Royal, dall'altro lato uno tra Terracciano e Calabria, al centro sono Tomori, Pavlovic e Thiaw per due posti con i primi due in vantaggio. A centrocampo scelte obbligate: insieme a Fofana pronti Loftus-Cheek e Musah. Davanti nessun dubbio: tocca al trio Pulisic-Morata-Leao.

MILAN (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Morata, Leao. All. Paulo Fonseca

Ballottaggi: Pavlovic-Thiaw 60-40%, Tomori-Thiaw, Terracciano-Calabria 60-40%, Musah-Chukwueze 70-30%

Indisponibili: Gabbia, Florenzi, Bennacer, Abraham, Jovic

Squalificati: Theo Hernandez, Reijnders

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All Antonio Conte.

Ballottaggi: Olivera-Spinazzola 60-40%

Indisponibili: Lobotka

Stadio: Stadio San Siro (Milano), martedì 29 ottobre ore 20.45;

Dove seguirla - Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net