Le probabili formazioni di Napoli-Lecce: è il momento di Neres e Conte prepara altri 4 cambi

Sabato alle ore 15.00 il Napoli di Antonio Conte affronterà in casa il Lecce di Luca Gotti: l'obiettivo è trovare la quarta vittoria consecutiva in campionato, filotto che manca persino dalla stagione dello scudetto. Gli azzurri sfrutteranno l'occasione per fare anche un po' di turnover, prima del turno infrasettimanale e di un ciclo di partite durissimo con diversi scontri diretti di fila. Davanti a sè i partenopei troveranno il Lecce che sta vivendo un momento tutt'altro che sereno: solo cinque punti sin qui e dopo la rovinosa sconfitta per 6-0 con la Fiorentina questo match sa tanto di ultima spiaggia per il tecnico Gotti. Quindi guai ad abbassare la guardia: i salentini si giocheranno tutto.

Statistiche - Il Napoli ha la possibilità di trovare la quarta vittoria consecutiva in Serie A: non accade dalla stagione 2022/23 (11 successi di fila in quel caso). Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime tre trasferte al Maradona con una vittoria e due pareggi. I giallorossi sono la peggior squadra nei top 5 campionati europei per gol segnati in campionato: solo tre reti fatte in queste prime otto giornate. Da settembre 2024, i partenopei hanno subito un solo gol in Serie A: nei top 5 campionati europei solo il Lipsia ha fatto meglio con zero reti subite. Romelu Lukaku ha contribuito a 99 gol nella sua carriera in Serie A (73 gol e 26 assist): con una partecipazione nella prossima gara, arriverebbe a quota 100. In questo match si sfideranno i due calciatori che effettuano più tiri da fuori area nel torneo: Nikola Krstovic e Khvicha Kvaratskhelia, rispettivamente a quota 15 e 12.

Le ultime sul Napoli

Dall'infermeria azzurra arrivano buone notizie per Antonio Conte: è pienamente recuperato Alex Meret che potrà tornare tra i pali, dopo che si era preferito non rischiarlo ad Empoli. In difesa sulle corsi laterali capitan Di Lorenzo e il ritorno di Olivera, al centro uno tra Buongiorno e Rrahmani potrebbe tirare il fiato in vista dell'impegno infrasettimanale, si preparano quindi Juan Jesus e Rafa Marin. A centrocampo invece, con Lobotka ancora ai box, è confermato il trio Anguissa-Gilmour-McTominay. Anche in attacco tira aria di cambi: è il momento dell'esordio da titolare di David Neres, dall'altro lato Ngonge insidia Kvaratskhelia per una maglia dal 1', mentre il centravanti sarà ancora Lukaku.

Le ultime sul Lecce

In una gara di per sè complicata, mister Gotti dovrà anche fare i conti con numerose assenze. Oltre i lungodegenti Bonifazi, Gonzalez e Kaba (e lo squalificato Gallo) rischiano il forfait anche Burnete, Berisha, Guilbert, Hasa e Marchwinski che hanno svolto allenamento personalizzato. Dunque tra i pali Falcone, davanti a lui Baschirotto e Gaspar con ai lati Jean e Dorgu. In cabina di regia confermato Ramadani insieme a Coulibaly e Pierret. Nel pacchetto offensivo, a supporto di Krstovic sono in quattro per due maglie: Oudin, Rebic, Pierotti e Sansone con i primi due in vantaggio.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Rrahmani-Marin 60-40%, Buongiorno-Juan Jesus 60-40%, Olivera-Spinazzola 60-40%, Kvaratskhelia-Ngonge 55-45%, Neres-Politano 55-45%

Indisponibili: Lobotka

LECCE (4-3-3): Falcone; Jean, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Ramadani; Oudin, Krstovic, Rebic. Allenatore: Luca Gotti

Ballottaggi: Oudin-Pierotti 60-40%, Rebic-Sansone 60-40%

Indisponibili: Berisha, Burnete, Bonifazi, Gonzalez, Guilbert, Hasa, Kaba, Marchwinski

Squalificati: Gallo

Arbitro: Tremolada (Tolfo-Trinchieri, IV Sacchi, VAR Meraviglia, AVAR Abisso)

Stadio: Stadio Diego Armando Maradona (Napoli), sabato 26 ottobre ore 15.00;

Dove seguirla - Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net