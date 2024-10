Rivoluzione col Lecce? Conte pensa a cinque cambi di formazione

Neres e Ngonge possibili titolari col Lecce, ma non solo. Conte potrebbe cambiare qualcosa anche in difesa. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, ricorda che Buongiorno e Rrahmani hanno compiuto l’identica trafila di Kvara e Politano tra club e nazionale (anche se Buongiorno ha saltato la prima a Verona per infortunio).

Valutazioni in corso, insomma, su Rafa Marin e Juan Jesus. Possibili dunque in totale cinque cambi? Il ritorno di Meret e Olivera, Neres e Ngonge e, forse, anche un centrale difensivo diverso. Ne sapremo di più oggi, forse, quando parlerà Conte in conferenza stampa.