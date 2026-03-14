Ufficiale Lecce, Banda trasportato al Cardarelli di Napoli: resterà sotto osservazione e non ripartirà

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Vige prudenza per le condizioni di Lameck Banda dopo il dolore accusato al Maradona durante Napoli-Lecce. I primi aggiornamenti di Dazn e dello stesso allenatore Eusebio Di Francesco, hanno riportato solo di uno spavento: il calciatore avrebbe mal interpretato un dolore che in realtà sarebbe stato causato da un colpo subìto al petto qualche secondo prima.

Ciononostante, Lameck Banda è stato portato in ospedale per effettuare tutti gli accertamenti del caso, come fa sapere l'US Lecce attraverso un comunicato stampa: "Il calciatore Lameck Banda, a seguito di un contrasto di gioco avvenuto nella gara Napoli-Lecce, è stato costretto ad abbandonare il campo di gioco. Il giocatore è stato portato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è in osservazione".

La ricostruzione dell'episodio.

Tanta paura e apprensione allo Stadio Maradona, al minuto 87 di Napoli-Lecce sul risultato di 2-1, il giocatore dei salentini Lameck Banda si è accasciato a terra accusando un malore. Se ne sono accorti subito Politano e Conte. Le prime indicazioni che hanno dato al medico del Lecce è che si toccasse la parte dell'addome. Il calciatore zambiano è stato immediatamente soccorso in campo e poi portato via dalle ambulanze presenti nell'impianto