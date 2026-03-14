Ultim'ora Solo uno spavento per Banda, il giocatore è vigile: gli aggiornamenti

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Banda si accascia in campo al Maradona per un colpo al petto:. L'attaccante del Lecce è vigile e sta bene: solo un grande spavento

"Il Lecce ci sta facendo sapere di rasserenare tutto l'ambiente: Banda sta bene ed è vigile, un colpo ricevuto 40 secondi prima gli ha fatto sentire quel dolore sulla parte destra del petto. Lui ha mal interpretato quel dolore. Sta per diventare papà ed è in una situazione emotiva delicata. Conte è stato il primo ad accorgersi della situazione di Lameck Banda ed ha chiamato i medici del Lecce". Questi gli aggiornamenti di Alessio De Giuseppe, bordocampista DAZN, sulle condizioni di Lameck Banda che in un primo momento avevano destato grande preoccupazione. "Sembra che sia stata solo una botta che lo ha impressionato, il ragazzo ha avuto paura per questa botta forte sul petto. Credo che alla fine si risolva", ha aggiunto poi il tecnico Eusebio Di Francesco.

La ricostruzione dell'episodio.

Tanta paura e apprensione allo Stadio Maradona, al minuto 87 di Napoli-Lecce sul risultato di 2-1, il giocatore dei salentini Lameck Banda si è accasciato a terra accusando un malore. Se ne sono accorti subito Politano e Conte. Le prime indicazioni che hanno dato al medico del Lecce è che si toccasse la parte dell'addome. Il calciatore zambiano è stato immediatamente soccorso in campo e poi portato via dalle ambulanze presenti nell'impianto