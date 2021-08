Lega A, assemblea in corso: tra gli argomenti del giorno i pacchetti scommesse

Trattativa relativa ai pacchetti scommesse sportive, diritti tv relativi al campionato Primavera e proposte di sponsorizzazione per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23 e 2023/24 della Serie A sono tra gli argomenti del giorno dell'Assemblea della Lega Serie A, convocata per oggi e a cui partecipano tutte le venti squadre di Serie A. L'incontro, ancora una volta esclusivamente in teleconferenza, è iniziato da qualche minuto.