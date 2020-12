Liga, il calciatore più utilizzato del 2020 è un ex bandiera del Napoli: battuto Messi

Classifica del CIES in merito ai calciatori più utilizzati in Liga nel 2020 senza prendere in considerazione i portieri.

Classifica del CIES in merito ai calciatori più utilizzati in Liga nel 2020 senza prendere in considerazione i portieri. C'è solo un calciatore che ha giocato più del 10 del Barcellona Leo Messi, ovvero l'ex Napoli Raul Albiol. Sul gradino più basso del podio Iago Aspas del Celta Vigo, ecco la top 10. I calciatori più utilizzati in Liga nel 2020

Raul Albiol (Villarreal) 2952 minuti

Lionel Messi (Barcellona) 2924 minuti

Iago Aspas (Celta Vigo) 2908 minuti

Lucas Olaza (Celta Vigo) 2873 minuti

Marc Cucurella (Getafe) 2828 minuti

Mauro Arambarri (Getafe) 2798 minuti

Karim Benzema (Real Madrid) 2734 minuti

Raphael Varane (Real Madrid) 2733 minuti

Mikel Merino (Real Sociedad) 2714 minuti

Inigo Martinez (Athletic Club) 2700 minuti