Ligue1, Super-Kvara trascina il Psg nel recupero: doppietta e Lens rispedito a -4

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Tre punti preziosi che consentono ai parigini di allungare sul Lens e guardare con fiducia ai prossimi impegni.

Serviva una risposta immediata e il Paris Saint-Germain non ha sbagliato. Nel recupero della ventiseiesima giornata di Ligue 1, i parigini hanno superato 3-0 il Nantes, rilanciando la corsa in vetta alla classifica. La squadra di Luis Enrique ha imposto il proprio ritmo sin dai primi minuti, trovando il vantaggio al 13’ con Khvicha Kvaratskhelia, freddo dal dischetto dopo un intervento del VAR. Il Nantes aveva anche trovato il pari con Leroux, ma la rete è stata annullata per fuorigioco dopo revisione, un episodio che ha inciso in modo decisivo sull’inerzia della gara.

Dominio e allungo in classifica

Il raddoppio è arrivato poco prima dell’intervallo grazie a Désiré Doué, servito da Achraf Hakimi e preciso nel trovare l’incrocio dei pali. Nella ripresa, ancora Khvicha Kvaratskhelia ha chiuso i conti con una giocata di qualità su assist di Ousmane Dembélé, firmando il definitivo 3-0. Il Nantes, troppo timido, ha creato solo poche occasioni senza impensierire realmente Safonov, mentre il PSG ha continuato a spingere sfiorando anche il quarto gol. Tre punti preziosi che consentono ai parigini di allungare sul Lens e guardare con fiducia ai prossimi impegni, mentre per il Nantes la salvezza appare sempre più lontana.