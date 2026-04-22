Crollo Leicester: dallo scudetto miracoloso di Ranieri alla retrocessione in terza divisione
(ANSA) - ROMA, 22 APR - Dieci anni fa una delle imprese più incredibili nella storia del calcio, la vittoria della Premier League con alla guida il tecnico Claudio Ranieri e ora uno dei momenti più bui. Il Leicester è retrocesso ancora, scivolando in League One, la terza serie del calcio inglese: decisivo il pareggio contro l'Hull City per 2-2, le Foxes, penultime in Championship a sette punti dal quart'ultimo posto, sono aritmeticamente retrocesse a due giornate dalla fine del torneo.
Era la stagione 2015/2016 e i tifosi di tutto il mondo si ritrovarono a tifare per quella squadra che, partita per non retrocedere, si ritrovò giornata dopo giornata a lottare in vetta con le big, finendo per batterle tutte. (ANSA).
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